Yaz tatilini aileleri ve akrabalarıyla geçirmek amacıyla Türkiye'ye gelen gurbetçiler, izinlerinin bitmesiyle beraber yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek için yola çıktı. Başta Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek üzere yola koyulan vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı'na vardı.

Sınır kapısında işlemlerini bitirmek için bekleyen gurbetçiler, sıcak havaya rağmen uzun araç kuyruklarında saatlerce beklerken, Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu da yaşadı. Diğer yandan farklı sınır kapılarında da yoğunluk görülüyor.

"Türkiye'ye gitmeye değer, Kapıkule'deki yoğunluk zorluyor ama dayanıyoruz" Belçika'da ikamet eden ve yıllık iznini Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde geçiren gurbetçi Akif Çil, dönüş yolunda olduğunu ifade ederek, "Ben Afyon Emirdağ ilçesinden geliyorum. Belçika'da kalıyorum. Her sene olduğu gibi yıllık iznimize gittik. Şu anda dönüşteyiz. İznimiz bitti. Her seneki gibi hani bir yandan iyi oluyor, bir yandan kötü. Ama bu rezillik olmasa, Kapıkule'mizde yoğunluk olmasa bir şekilde iyi olacak ama yapacak bir şey yok. Değer yani, Türkiye'mize gitmeye değer. Zorluyor ama yapacak bir şey yok. Dayanıyoruz artık. Gurbet olduğu için vız geliyor. Sıramız da geldi, ben gideyim, önümü kaptırmayayım" dedi.

"Orası da ekmek parası, insanlar mecbur gidiyor" Almanya'da yaşayan gurbetçi Fatma Yıldız, "Orası da ekmek parası, herkes mecburen gidiyor. Ne yapalım?" diye konuştu.

"Zorluklara rağmen ülkemizi seviyoruz, her şeye rağmen çok güzel" Memleketi Adıyaman'da yıllık iznini bitiren ve Almanya'nın Münih kentine gitmek amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yola çıkan gurbetçi Fahri Kara, "Zorluklara rağmen güzel. Ülkemizi seviyoruz. Her şeye rağmen çok güzel. Bu tatil zamanında bu yoğunluklar oluşuyor maalesef. Ülkemiz elinden geleni yapıyor. Teşekkür ediyoruz ülkemize. Var olsunlar. Her şeye rağmen çok güzel her şey. Memleketimizi özlüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Memleketimizi özlüyoruz, gurbetlik zor" Gurbetçi Zeliha Kara, "Memleketimizi özlüyoruz, gurbetlik zor. Her sene gelmeye çalışıyoruz. Bütün akrabalar orada. Hepsini gördük, hasret giderdik. Çok şükür, sağ salim evimize varmayı istiyoruz, bakalım" şeklinde konuştu.

"Üzgünüz" Gurbetçi İlayda Korkmaz, çok beklediklerini ancak dönüş yaptıkları için üzüntülü olduklarını dile getirdi.