Olay, 19 Ağustos günü öğle saatlerinde Şemikler Mahallesi’nde yaşandı. Hasta bakıcılığı yapan Ayşe Ortan, ’Jelibon’ isimli teriyer cinsi köpeğiyle fırından ekmek alıp evine dönerken, apartmanının yakınındaki bir marketin önünde duran pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Market önünde kanlı mücadele Tasması ile zinciri gevşek ve ağızlıksız olduğu belirtilen pitbull, önce küçük köpeğe ardından onu kurtarmaya çabalayan Ayşe Ortan’a saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi esnasında ağzına sokulan paspas sopasının kırılmasıyla talihsiz kadının sağ işaret parmağı koptu. Ortan, yurttaşların yardımıyla zorlukla kurtarılarak ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Hekimlerin iki kez yaptığı operasyona rağmen, kopan parmak aşırı parçalandığı için yerine dikilemedi. Olayın sonrasında Ortan ve kızı, pitbullun sahibi olduğu belirlenen Sibel G. hakkında karakola giderek şikayetçi oldu. Sibel G.’nin köpeğin olay sonrası kaçtığını öne sürdüğü öğrenilirken, mağdur kadın ise köpeğin sahibi tarafından kasten saklandığından şüphe ediyor.

"Yetişmeselerdi ölecektim" Yaşadığı korku dolu anların şokunu üzerinden atamadığını söyleyen Ayşe Ortan, o anları şu ifadelerle anlattı: "Marketin önünde bir köpek vardı ancak pitbull olduğunu fark etmedim. Bir anda koşup köpeğimi sırtından kaptı. Bırakması için etraftan yardım istedim, kimse yaklaşamadı. Birisi köpeğin ağzına paspas sopası soktu. Sopa kırılınca parmağım hayvanın ağzında koptu. Sonradan adının Zafer olduğunu öğrendiğim bilinçli bir vatandaş, köpeği arka ayaklarından çekince hem köpeğim hem ben kurtulduk. Yetişmeselerdi ölecektim. İşimden oldum, köpek ortada olmadığı için halen korkudan sokağa çıkamıyorum. Devletin bu ağızlıksız köpek gezdirenlere karşı bir yasa çıkarmasını istiyoruz."

Hakim karşısında şiir okuyacak Aynı zamanda şiir yazdığını ve duruşma günü hakime, köpeğin sahibine yönelik kaleme aldığı bir şiiri okuyacağını dile getiren Ortan, tepkisini şu dizelerle aktardı: Bre gafil, neden takmadın köpeğine ağızlık? Olamaz bu kadar vicdansızlık, rahatlık. Aklında var mıydı yoksa biraz noksanlık? Kusura bakma, sen insan değilsin. Bu bir hata asla olamaz. Kul hakkı yüce divanda tartışılmaz. Hakim bey, takdir sizindir. Bu parmağı helal etmiyorum. Olayla alakalı başlatılan adli soruşturma sürerken, saldırgan köpeğin bulunması amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi.