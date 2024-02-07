Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağını duyurdu. Demirtaş, adaylıktan çekildiğine dair yazılı açıklama yaptı. Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu Başak Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili konuyla ilgili sosyal medya hesabı X'ten şu açıklamayı yaptı;

"MYK'MİZİN BAŞAK DEMİRTAŞ'IN

ADAYLIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Kamuoyuna,

Partimiz, yerel seçim çalışmaları kapsamında kent uzlaşısının sağlanamadığı

Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarıyla halkın huzuruna çıkma kararı almış

ve bunu kamuoyuyla paylaşmıştır.

Tüm seçim bölgeleri arasında doğal olarak en fazla tartışılan yer İstanbul

Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu çerçevede partimiz de İstanbul'u özel olarak

ele almış ve yetkili kurullarımızda kapsamlı tartışmalar yürütülmüştür.

İstanbul için aday adayı olarak ismi geçen tüm kıymetli arkadaşlarımızın

varlığı ve irade beyanı partimize, tabanımıza güç ve moral vermiştir. Bu isimler

arasında kamuoyunda en çok yol arkadaşımız Sevgili Başak Demirtaş'ın ismi

öne çıkmıştır. Yoldaşımız Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi

adaylığı konusunda partimize verdiği destek hiç kuşkusuz bize büyük bir

güç katmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için yaptığı irade beyanıyla partimizin

seçim politikalarını destekleyerek bizleri daha da güçlendiren Başak Hanım'la

sürecin başından itibaren istişare halindeyiz. Yetkili kurullarımız gelinen

aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve

Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde

ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde

kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Sevgili Başak Demirtaş'a katkılarından ötürü olanca güvenimizle teşekkür

ediyor, sürecin bundan sonraki kısmında da destek sunmaya devam edeceğini

biliyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusunda partimizin resmi

açıklamaları dışında cereyan eden hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini ve

hiçbir spekülasyona zemin sunulmamasını özellikle rica ediyoruz. Demokrasi

mücadelesinden taviz vermeden, cezaevlerindeki ve sürgündeki tüm

yoldaşlarımızla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu

7 Şubat 2024"