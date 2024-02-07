Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağını duyurdu. Demirtaş, adaylıktan çekildiğine dair yazılı açıklama yaptı. Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu Başak Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili konuyla ilgili sosyal medya hesabı X'ten şu açıklamayı yaptı;
"MYK'MİZİN BAŞAK DEMİRTAŞ'IN
ADAYLIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI
Kamuoyuna,
Partimiz, yerel seçim çalışmaları kapsamında kent uzlaşısının sağlanamadığı
Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarıyla halkın huzuruna çıkma kararı almış
ve bunu kamuoyuyla paylaşmıştır.
Tüm seçim bölgeleri arasında doğal olarak en fazla tartışılan yer İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu çerçevede partimiz de İstanbul'u özel olarak
ele almış ve yetkili kurullarımızda kapsamlı tartışmalar yürütülmüştür.
İstanbul için aday adayı olarak ismi geçen tüm kıymetli arkadaşlarımızın
varlığı ve irade beyanı partimize, tabanımıza güç ve moral vermiştir. Bu isimler
arasında kamuoyunda en çok yol arkadaşımız Sevgili Başak Demirtaş'ın ismi
öne çıkmıştır. Yoldaşımız Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi
adaylığı konusunda partimize verdiği destek hiç kuşkusuz bize büyük bir
güç katmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için yaptığı irade beyanıyla partimizin
seçim politikalarını destekleyerek bizleri daha da güçlendiren Başak Hanım'la
sürecin başından itibaren istişare halindeyiz. Yetkili kurullarımız gelinen
aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve
Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde
ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde
kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Sevgili Başak Demirtaş'a katkılarından ötürü olanca güvenimizle teşekkür
ediyor, sürecin bundan sonraki kısmında da destek sunmaya devam edeceğini
biliyoruz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusunda partimizin resmi
açıklamaları dışında cereyan eden hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini ve
hiçbir spekülasyona zemin sunulmamasını özellikle rica ediyoruz. Demokrasi
mücadelesinden taviz vermeden, cezaevlerindeki ve sürgündeki tüm
yoldaşlarımızla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.
Saygılarımızla.
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu
7 Şubat 2024"