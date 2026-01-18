Yapılan incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve kullanıcıları çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu’nun 13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 365 sayılı toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının gündemin ana maddelerinden biri olduğu belirtildi. Değerlendirmeler neticesinde, söz konusu hesapların tüketicileri yasa dışı platformlara yönlendirdiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Ayrıca, falcı, medyum, astrolog ve benzeri hizmetlere yönelik reklam faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 26 internet sitesi hakkında da erişim engeli tedbiri uygulanacağı bildirildi.