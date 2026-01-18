Genel Sağlık Sigortası’nın uygulanma sürecinde görev alan Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, yaklaşan “yaşlılık tsunamisi” karşısında yükün yalnızca devlet tarafından taşınmasının gerçekçi olmadığını ifade etti.

Genel Sağlık Sigortası gibi “yaşlılık sigortası”nın da gündemde olduğuna dikkat çeken Çelik “12. Kalkınma Planı’nda ve Cumhurbaşkanlığının 2026 projeksiyonunda yer alan bu düzenleme üzerinde çalışmalar sürüyor. Tıpkı sağlık sigortası primi gibi ‘yaşlılık primi’ ödenecek. Yaşlanmadan prim ödemelisiniz ki yaşlandığınızda hak iddia edebilin” dedi.

Hükûmetin yaşlılığa yönelik bir sigorta sistemi oluşturulması için çalışmalara başladığını belirten Çelik, bu alanda gecikmeden yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini umut ettiğini dile getirdi. Çelik, sürecin önümüzdeki yıllarda daha somut adımlarla ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Öngörülen modele göre, bireylerin 18 ile 65 yaşları arasında prim ödemesi esas alınırken, bakım ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda sigorta mekanizması devreye girecek. Devlet, özel sektör, kamu kurumları ve Aile Bakanlığının birlikte hizmet sunduğu sistemde, tüm aktörlerin entegre şekilde çalışacağı bir yapı hedefleniyor. Modelin, mevcut genel sağlık sigortası sistemiyle uyumlu olacağı da vurgulanıyor.

Diğer yandan, huzurevlerinin sayıca yetersiz olması ve rehabilitasyon merkezlerinin yok denecek kadar az olması, yaşlı bakımında öne çıkan temel sorunlar arasında gösteriliyor.