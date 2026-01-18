Gram altın alışta 6.473,73 TL, satışta ise 6.546,36 TL seviyesinde işlem görüyor. Kuyumcularda sık tercih edilen 22 ayar altın, 5.918,70 TL alış ve 6.180,44 TL satış fiyatıyla listeleniyor. 14 ayar altın ise alışta 3.583,51 TL, satışta 4.742,41 TL bandında bulunuyor.

Yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin yakından izlediği çeyrek altın, 10.605 TL alış ve 10.676 TL satış fiyatından alıcı buluyor. Eski çeyrek altın tarafında alış 10.410 TL, satış 10.480 TL olarak kaydedildi. Yarım altın 21.210 TL alış, 21.353 TL satış seviyesinde seyrederken, tam altın 42.291 TL alış ve 42.542 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.