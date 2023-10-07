RAMS Başakşehir, Gaziantep FK galibiyetiyle birlikte bu sezon sahasında ilk kez kazandı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2-0’lık skorla mağlup etti. Turuncu-lacivertliler böylece bu sezon iç sahada oynadığı 4. maçında ilk galibiyetine ulaştı. İstanbul ekibi, bu sezon evinde oynadığı Fatih Karagümrük’e 2-0, Konyaspor’a 1-0 ve Galatasaray 2-1 mağlup oldu.

Jerome Opoku ilk golünü attı

Gaziantep FK maçının 3. dakikasında İngiliz oyuncu Jerome Opoku takımını öne geçiren golü kaydetti. Başakşehir’in Portekiz Ligi temsilcisi Arouca kulübünden kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 24 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.