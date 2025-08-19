Fenerbahçe’nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalmayı çok istediklerini ve bu yüzden de Benfica karşısında hata yapmamaları gerektiğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 22.00’de Portekiz temsilcisi Benfica ile sahasında karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde başarılı oyuncu Nelson Semedo, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Süper Lig’de ilk maçlarının ertelenmesi hakkında Semedo, "Ben kişisel olarak oynamayı tercih ederdim. Çünkü istenilen seviyeye gelmedim ama kendimi iyi hissediyorum. Oyun temposu benim için iyi. Başka arkadaşlarım belki dinlenmeyi tercih ederdi. Benim için önemli olan maçı oynamak. O yüzden ritim kazanabilirim" diye konuştu.

"İlk maçı düşünmemiz gerekiyor"

Portekizli sağ bek, Benfica eşleşmeyle ilgili de, "Bizim atmosferimiz inanılmaz. Bu gururu yaşadım. Buna odaklanmamız gerekiyor. İlk maç evimizdeki maç. İlk maçı düşünmemiz gerekiyor. Her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Benfica’nın iyi bir stadı var. Ama şu an kendi evimizdeki maçı düşünmeliyiz. Onların desteğini alarak maçı kazanabilelim" cümlelerine yer verdi.

"Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı çok istiyoruz"

Fenerbahçe’nin çok kaliteli kadrosu olduğuna dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu, "Çok fazla sebebimiz var. Ben Luz Stadı’nda oynarken oyuncuların kalitesini gördüm. Takım çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Çok istiyoruz Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmeyi. Kulübümüz, taraftarımız bunu hak ediyor. İsteğimiz çok fazla ki bu Şampiyonlar Ligi’ne kalmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Vitor Pereira, gelmemde birçok kapıyı açtı"

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile görüşüp-görüşmediğiyle ilgili ise Semedo, "Uçağa binmeden önce Vitor hocayla konuştum. Benim için yaptıkları bunu hak ediyordu. Geleceğim yeri söylemiştim. Benim için önemli olduğundan bahsetti. Fenerbahçe hakkında konuştuk. Onun Türkiye tecrübesi hakkında konuşmuştuk. Çok güzel hikayelerden bahsetti. Ben buraya gelmeye karar vermiştim ama buraya gelmemde onun kararı da birçok kapıyı açtı" dedi.

"Fenerbahçe’ye gelme kararı aldığım için çok mutluyum"

Semedo, transferinde Fenerbahçe’nin kendisini ikna etme süreciyle alakalı da şunları dile getirdi:

"Benfica benimle iletişime geçti. Ben her zaman transferde dürüst oldum. Çalıştığım insanlara karşı, her zaman düşündüğümü söyledim. Portekiz’e dönmeyi istiyordum ama şükürler olsun ki iyi kondisyonum var. Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Fenerbahçe’ye gelmek için özel imkanlarım olduğunu biliyordum. Mourinho’nun burada olması gelmemde önemli bir sebepti. Bu kararı aldığım için çok mutluyum."

"Şampiyonlar Ligi için yeterli kalitemiz var"

Şampiyonlar Ligi’nde yer alabilmek için takım arkadaşlarıyla ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Portekizli futbolcu, "Yarınki maç tam Şampiyonlar Ligi maçı değil, eleme aşaması ama Şampiyonlar Ligi olabilmesi için her şeyi yapacağım. Eminim arkadaşlarım da en iyisini yapacak. Nasıl bir lig olduğunu, seviyesini biliyorum. Orada olmamız için yeterli kalitemiz var. Yarın eminim ki Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ligi bizi Avrupa’ya hazırlayabilir"

Trendyol Süper Lig’e dair ilk izlenimlerinin sorulması üzerine Semedo, "Çok zor bir maçtı. Hocamızın da söylediği gibi karşılaştıramayız Türkiye Ligi ile Şampiyonlar Ligi’ni. Göztepe’ye karşı oynadık. Yoğun tempoda bir maç oynadık. Farklı bir oyun stili var. Bize çok fazla zorluk yaşattılar. Süper Lig bizi Avrupa’ya hazırlayabilir. Çünkü Türkiye’de çok iyi takımlar var. Bizi geliştirecek bir lig. İyi bir seviyeye getireceğini düşünüyorum" cevabını verdi.