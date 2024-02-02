Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında RAMS Başakşehir ile İstanbulspor, yarın oynanacak müsabakayla birlikte ligde 4. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Başakşehir ile İstanbulspor, yarın saat 16.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 23 maçta turuncu-lacivertliler 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle elde ettiği 30 puanla 9. sırada yer alıyor. Sarı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucu 11 puanla son sırada bulunuyor.

4. randevu

Başakşehir ile İstanbulspor, oynanacakları maçla birlikte Süper Lig tarihinde 4. kez rakip olacak. Turuncu-lacivertliler ile sarı-siyahlılar arasında ilk Süper Lig müsabakası geçtiğimiz sezon oynandı. Bugüne kadar oynanan 3 maçın 2’sini Başakşehir, 1’ini ise İstanbulspor kazandı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçtan Başakşehir 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir son 5 maçın 3’ünü kazandı

Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmanın 3’ünden galibiyetle ayrıldı. Turuncu-lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda; Kasımpaşa, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarını kazandı. Fatih Karagümrük ile berabere kalan Başakşehir, Fenerbahçe ise mağlup oldu.

Başakşehir’in gol silahı Krzysztof Piatek

Başakşehir’in bu sezon ligdeki en golcü oyuncusu Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek oldu. 28 yaşındaki forvet, çıktığı 21 karşılaşmada 10 gol attı. Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçının 2-0’dan 3-2’ye dönmesinde de golcü oyuncu performansıyla ön plana çıktı. Piatek, müsabakanın 67, 79 ve 90+1. dakikalarında rakip fileleri sarsarak hat-trick yaptı.

Başakşehir’de cezalı oyuncu olmasa da ceza sınırında 4 futbolcu bulunuyor. Lucas Lima, Leo Dubois, Joao Figueiredo ve Emirhan İlkhan kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Hatayspor maçında oynayamayacak.

İstanbulspor’da Mamadou ve Emir Kaan cezalı

İstanbulspor’da zorlu mücadele öncesi 2 önemli futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Ligin 22. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta kırmızı kart gören Senegalli futbolcu Mendy Mamadou, 2 maçlık cezasını bu müsabakayla birlikte tamamlayacak. Son oynanan Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Emir Kaan Gültekin de Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı-siyahlılarda Muammer Sarıkaya, Simon Deli, Vorobjovas, Eduart Rroca ve Okan Erdoğan ise sarı kartla ceza sınırındaki yer alıyor.

Emre Kargın düdük çalacak

Başakşehir ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak. Kargın’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.