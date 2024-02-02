Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’da çekilen fotoğraflarla hazırlanan "Küllerinden Doğmak" isimli sergi, İstanbul’da ziyarete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen Hatay’da, o dönemde çekilen fotoğraflarla bir sergi düzenlendi. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen "Küllerinden Doğmak" isimli fotoğraf sergisinin açılışı Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin ve Médecins du Monde Fransa, Orta Doğu ve Latin Amerika Birimi Başkanı Louise Bichet’in yanı sıra birçok vatandaşın katılımıyla yapıldı. İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“1 yılın sonunda onların elinde kalan bu fotoğraflar oldu”

Sergi hakkında konuşan Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, “Sergimiz deprem döneminde Antakya’da arkadaşlarımız tarafından çekilmiş olan fotoğraflarla, o dönemleri unutmamak için hazırlandı. Bölgeyi tekrar kalkındırmak için ve onları unutmamak için. Bu fotoğraflar aslında kişilere özel zamanda çekilmiş fotoğraflar. Umarım herkes bu fotoğraflarla beraber Antakya’nın nerelerden geçtiğini, ne zorluklar gördüğünü, bugünde ne zorluklar çektiğini unutmaz. Ve bir an önce bölgenin tekrar düzelip kalkınması için yardımcı olurlar. Dünya Doktorları olarak çok fotoğraf çektik. 10 yıldan bu yana bölgedeyiz. Çalışan arkadaşlarımızın, kendimizin çektiği belki binlerce fotoğraf var. Hepsi özeldir. Hepsinin bir hayat hikayesi var. Biz bölgede insanlarla da fotoğraflarını paylaştık. 1 yılın sonunda onların elinde kalan bu fotoğraflar oldu. Onlar içinde artık bir hafıza oluşturuyoruz. Çünkü insanlar her şeyini kaybetmiş. Mahalleler yok olmuş, eşler, dostlar gitmiş. O dönemden kalan fotoğraf çok önemli. Bu fotoğraflar ne kadar hüzünlü gelse de bunları göstermezsek insanların ilgisi azalır. Bugün Antakya olsun, Adıyaman olsun, Kahramanmaraş olsun bütün bölgelerimizde hala oradaki vatandaşlarımızın çok büyük desteklere ihtiyacı var” dedi.