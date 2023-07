Başakşehir Belediyesi, “her mahalleye bir spor parkı” sloganıyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bahçekent Spor Parkı’nın temelini atan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışıyoruz” dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki modern spor tesislerinin sayısını artırmak için çalışmalara durmaksızın devam ediyor. Gencinden yaşlısına herkesin spor yapması hedefiyle başlatılan ve “her mahalleye bir spor parkı” sloganıyla yürütülen proje çerçevesinde ilçeye bir spor tesisi daha kazandırılacak. Bahçeşehir’de inşa edilecek Bahçekent Spor Parkı’nın temeli, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas’ın katıldığı törenle atıldı.

“Karıncalar gibi çalışıyoruz”

Başakşehir’in her bölgesinde spor tesisi yapmayı hedeflediklerini dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Temel atma ve hizmete alma törenlerimiz her hafta devam ediyor. Başakşehir’imiz her yönüyle, her mahallesiyle güzelleşiyor. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışıyoruz. Temelini atacağımız parkla birlikte spor parklarımızın sayısı 20’ye yükselmiş olacak. Her bölgemizde spor parkının olmasını sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

“Başakşehir’imiz sporun başşehri"

Başakşehir’in sporun başşehri olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’imiz sporun başşehri. Bunu bütün dünya söylüyor. Gençlerimiz burada yetişiyor. Gerek kulüplerde, gerek milli takımlarda ülkemizi ve bizleri gururlandıran gençlerimiz, bizlere bu tesislerin boşa yapılmadığını fazlasıyla hatırlatıyor. Temelini atacağımız tesisimizin açılışını da Rabbim bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.

7 bin metrekare alanda inşa edilecek

İlçe sakinlerinin sağlıklı yaşama adım atmasını sağlayacak spor parkı, 7 bin metrekarelik dev bir alan üzerine inşa edilecek. Spor parkında 90 kişi kapasiteli tribünü olan kapalı futbol sahası ile 100 kişi kapasiteli tribünü olan kapalı basketbol sahası olacak. Ayrıca spor parkında 8 soyunma odası, toplantı odası ve ihtiyaç halinde kullanılabilecek revir de yer alacak.