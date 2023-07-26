Bir kişi husumetlisini tabanca ile vurdu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Atatürk Caddesi Yarenlik Alanı'nda Ahmet A. (28), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.E.A. ile karşılaştı. M.E.A. üzerinde bulundurduğu tabancayla Ahmet A.’yı bacağından vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet A., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Ahmet A.'nın kurtulmak için bir iş yerine sığınması ve zanlının saldırıyı gerçekleştirmesi güvenlik kamerasına anbean yansıdı.