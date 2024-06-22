Millet bahçeleri, yeşil alanları ve doğasıyla yerel yönetimlerin örnek şehri Başakşehir, Çam ve Sakura Millet Bahçesi’yle de göz dolduruyor. Üç etaptan oluşan ve 80 bin metrekarelik ilk etabı hizmete açılan Çam ve Sakura Millet Bahçesi’ne Başakşehirliler yoğun ilgi gösteriyor.

Başakşehir Belediyesi, yeşil alanlara her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Başakşehir Millet Bahçesi, Kayaşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Ayazma Millet Bahçesi, Güvercintepe Millet Bahçesi ve Altınşehir Millet Bahçesi’nin ardından Çam ve Sakura Millet Bahçesi de Başakşehirlilerin tercih ettiği noktalardan biri haline geldi. 3 etaptan oluşan Çam ve Sakura Millet Bahçesi, 80 bin metrekarelik ilk kısmı ile hizmete açıldı. Başakşehirlilerin gönüllerince vakit geçirdiği millet bahçesinin 58 bin metrekaresi ise yeşil alandan oluşuyor. İçerisinde bin 588 ağacın bulunduğu bahçede birçok aktivite, bisiklet ve yürüyüş yolu, amfi kaykay pisti ve fitness alanları da yer alıyor. Çocuklara özel alanların da bulunduğu millet bahçesinde halat köprü, tırmanma alanı, müzik aletleri, trambolin, salıncak, atlıkarınca, kuleli oyun alanı, zipline ve ipli macera oyun alanında çocuklar doyasıya eğleniyor.