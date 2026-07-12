İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dernekler Kanununa Muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından gözaltı kararı çıkartılan sanatçı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, 'Dernekler Kanununa Muhalefet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Mustafakemalpaşa mevkiinde gözaltına alındı.

Haluk Levent'in önümüzdeki saatlerde gözaltına alındığı suçlar çerçevesinde ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: İHA