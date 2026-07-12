Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi Fazlıca Mahallesi'ndeki orman dışı arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi yönlendirildi.

Yangının daha fazla büyümesini ve ormanlık alanlara sıçramasını önlemek adına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli ekipler hızlıca sahaya indi. Söndürme çalışmalarına 1 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile etkin bir şekilde destek verilirken, alevler kısmen kontrol altına alındı.