Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan yangın riskine karşı ilçe genelinde kuru ot temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olası yangınların önüne geçmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yürütülen çalışmalar, program dâhilinde farklı mahallelerde devam ediyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu dönemde yangın riskinin arttığına dikkat çekerek, belediye ekiplerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Başkan Mesut Ergin, 'Ekiplerimiz, yangın riskini en aza indirmek amacıyla ilçe genelinde kuru ot temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ancak bu mücadelede vatandaşlarımızın duyarlılığı da en az yapılan çalışmalar kadar önemli. Lütfen sigara izmaritlerini gelişigüzel yere atmayalım. Atmak zorunda kalındığında ise tamamen söndüğünden emin olalım. Unutmayalım ki bir anlık ihmal, telafisi mümkün olmayan yangınlara neden olabilir' dedi.

Doğanın korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunun altını çizen Başkan Ergin, 'Bir fidanın büyüyüp ağaca dönüşmesi yıllar alıyor. Geleceğimiz ve doğal zenginliklerimiz için hep birlikte daha dikkatli ve daha duyarlı olalım. Ayvalık'ımızı birlikte koruyalım' dedi.