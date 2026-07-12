Sakarya'da Geyve ilçesi Bayat Mahallesi'ne kazandırılan futbol, basketbol ve voleybol sahası, okulların tatile girmesiyle birlikte mahalledeki çocuklar ve gençlerin kullanımına sunuldu.

Geyve Bayat Mahallesi'nde yapımı tamamlanan spor tesisi, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte gençlerin vakit geçirdiği alanlardan biri haline geldi. Okulların kapanmasının ardından boş zamanlarını değerlendiren çocuklar ve gençler, tesis bünyesindeki alanlarda futbol, basketbol ve voleybol oynayarak vakit geçiriyor.

'Yaz tatilinde çok güzel vakit geçiriyorlar'

Yapılan tesisle ilgili konuşan Bayat Mahalle Muhtarı Ramazan Sakarya, 'Yaz tatilinde gençlerimiz buraya gelip futbol, voleybol ve basketbol oynayarak çok güzel vakit geçiriyor. Yapılan bu yatırım dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum' dedi. Mahalle sakinlerinden Ekrem Demir ise, 'Yaz tatili boyunca arkadaşlarımızla burada futbol, voleybol ve basketbol oynuyoruz. Köyümüzde daha önce spor yapabileceğimiz böyle bir alan yoktu. Bu saha bizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor ve spora yönlendiriyor' diye konuştu.