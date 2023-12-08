Başakşehir Belediyesi, Türkiye Yüzyılı’na dev sosyal konut kampanyasıyla başladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun açıkladığı kampanya kapsamında daireler, metrekaresi 29 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kampanyanın detaylarını paylaşan Başkan Kartoğlu, “Türkiye Yüzyılı’nda herkesi ev sahibi yapmaya kararlıyız. 4 farklı projemizdeki 2 artı 1’den 4 artı 1’e kadar farklı seçeneklere sahip dairelerimizi satışa sunuyoruz” dedi.

Başakşehir Belediyesi, olası Marmara depremine karşı riskli yapı stokunu en aza indirmek adına çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İlçe genelindeki riski binaların oranını azaltmak adına yerinde yenileme çalışmaları da kararlılıkla devam ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, devam eden çalışmaları ve müjdesini verdiği dev konut kampanyasının detaylarını anlattı.

"Hedefimiz ‘0’ risk"

Depreme karşı alınacak en büyük tedbirin binaları yenilemek olduğunu belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yaptığımız yerinde yenileme çalışmaları sayesinde, deprem riski taşıyan bina oranını yüzde 50 seviyelerinden yüzde 13’e indirdik. Son 6 ayda yaptığımız çalışmalarla bu oranı yüzde 12’ye düşürmeyi başardık. Tabi bu bizim için yeterli değil. 2 yıl içinde yüzde 8’e, 5 yıl içerisinde ise bu oranı sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Bunun için mücadele ediyor ve var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Metrekaresi 29 bin liradan başlıyor"

Başakşehir’de yapılan yerinde yenileme çalışmalarının ada bazlı olduğunu vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Biz sadece bina üretmiyoruz. Aynı zamanda bir yaşam alanı da üretiyoruz. Yeşil alanı, otoparkı olan siteler hazırlıyoruz. Şehrimizi de bu şekilde imar ediyoruz. Yaptığımız konutlarda yeni bir kampanya da başlattık. Metrekaresi 29 bin liradan başlayan fiyatlarla sosyal konut projesi üretiyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda sağlam konutlar hazırlıyoruz. İstanbul’da uygun fiyatlı konut ihtiyacını da karşılamış oluyoruz. Hem yenileme yapıyoruz, hem de işin sosyal ayağını da yürütmüş oluyoruz. Yaşam kalitesi yüksek konutlarla vatandaşlarımızın ihtiyacına çözüm sunuyoruz. İsteyen tüm vatandaşlarımızı da Başakşehir’e bekliyoruz” diye konuştu.

“2 artı 1’den, 4 artı 1’e”

Sosyal konut kampanyasının detaylarını anlatan Başkan Kartoğlu, “Türkiye Yüzyılı’nda herkesi ev sahibi yapıyoruz. Mutluluğun şehri Başakşehir’imizde sağlam zemin, güvenli konutlar ve mutlu yuvalar hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başakşehir’imizdeki 4 farklı projemizde bulunan 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 dairelerimizi vatandaşlarımızın beğenisine sunarak, herkesi ev sahibi yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Toplanma alanlarında sıkıntımız yok”

Başakşehir’in toplanma alanları konusunda da avantajlı olduğunun altını çizen Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’de yeşil alan miktarımız kişi başına 21 metrekare. 11 milyon metrekare bakılabilir parkımız bulunuyor. Avrupa’nın iki katı anlamına geliyor. Bizim yeşil alan ve toplanma alanı konusunda bir problemimiz bulunmuyor. Bu da bizim için büyük bir avantaj anlamına geliyor. Kentsel yenileme çalışmalarımızda hayallerimize ve hedeflerimize ulaşacağız” dedi.