İstanbul'un Başakşehir ilçesinde araç yıkama istasyonunda çıkan kavga sırasında motosiklet sürücüsü aldığı yumruk sonrası yere yığılarak bayıldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Başakşehir Millet Bahçesi içerisinde bulunan araç yıkama istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü ile başka bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar arasında arbede yaşandı. Kavga sırasında atılan yumruk sonrası motosiklet sürücüsü yere yığılarak bayıldı.

Çevrede bulunan vatandaşların müdahale ettiği olayda yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.