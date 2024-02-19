Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, BAKMER tarafından düzenlenen Gençlik Söyleşileri’nde gençlere bir müjde daha verdi. Başkan Kartoğlu, belediye binasında 2 bin metrekare büyüklüğündeki kütüphane için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), Başakşehirli kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Çeşitli eğitim ve etkinliklerle ilçe genelindeki kadınlara destek olan BAKMER, düzenlenen söyleşilerle önemli konulara dikkat çekmeye devam ediyor. BAKMER Gençlik Söyleşileri’ne katılan Dr. Altay Cem Meriç, eğitim ve düşünmenin önemine değindi. Şehir Sanat’ta gerçekleştirilen söyleşiye Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Gençlerden yoğun ilgi gösteren Başkan Kartoğlu, ilçede hayata geçirdikleri gençlik yatırımlarından bahsetti.

Dev kütüphanede çalışmalar başladı

Selde zarar gören Başakşehir Millet Kıraathanesi yerine 2 bin metrekare büyüklüğünde dev bir kütüphane açacaklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Belediye binamız, sadece binadan ibaret değil, kültür ve yaşam merkezi aynı zamanda. NFT sergi salonu, klasik sergi salonu, el sanatları atölyeleri gibi birçok alanın olduğu bir merkez. İkinci aşamasına da geçeceğiz. Millet Kıraathanesi’nin olduğu binayı başka bir fonksiyona çevirip, belediye binamızın altında daha büyüğünü inşa etmeye başladık. 2 bin metrekarelik dev bir kütüphanemiz olacak” diye konuştu.