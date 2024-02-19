Türkiye’nin en sevilen çikolata markası, Ülker Çikolata’nın yeni reklam kampanyasında yıldız oyuncu Afra Saraçoğlu rol aldı. Reklam filminde, oyuncunun bir gününe odaklanılırken, her güne tat katan çikolata keyfiyle anda kalmanın önemi vurgulandı.

Türkiye’nin en sevilen çikolata markası, Ülker Çikolata’nın yeni reklam yüzü belli oldu. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Ülker Çikolata’nın yeni reklam yüzü oldu. “Her günün en güzel anı” sloganıyla hem dijital platformlarda hem de televizyonda aynı anda yayına giren reklam filmi, Afra Saraçoğlu’nun bir gününe odaklanıyor ve her güne tat katan çikolata keyfiyle anda kalmanın önemini vurguluyor.