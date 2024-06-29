Başakşehir’de yaz ayı boyunca birçok etkinlik düzenlenecek. Başakşehir Macera Ormanı’ndan, sitelerde düzenlenecek programlara kadar çocuklar ve Başakşehirliler, birçok etkinliğe katılma imkanı bulacak.

Başakşehir Belediyesi, birbirinden farklı konseptlerle hazırladığı etiklikleri ya boyu devam edecek. Her yaş grubundan Başakşehirlinin kendisini özel hissedeceği birbirinden güzel etkinlikler hazırlandı. Başakşehir Macera Ormanı, okullarda çocuk etkinlikleri, sitelerde yaz akşamları ve bisikletçi amcanın da yer alacağı etkinlikler, yaz boyunca Başakşehirlilerle buluşacak.

Okullarda çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek

10 hafta boyunca, hafta içi her gün olmak üzere okullarda çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Sahne gösterileri, Başakgiller, mini golf, ip atlama, ahşap oyunlarının da yer aldığı onlarca oyunu çocuklar gönüllerince oynayacak. Başakşehirli Mobil Festival Alanı’nda ise mobil oyunların da yer aldığı birçok oyunu deneyimleme imkanına sahip olacak. Bisikletçi Amca da yaz boyunca çocukların bisikletlerini tamir edecek.

Başakşehir Macera Ormanı kapılarını açıyor

Başakşehirli çocukların doğada vakit geçirebilmesinin amaçlandığı Başakşehir macera ormanı da kapılarını açıyor. Seracılık, canlı langırt, Flyfox, tırmanma duvarı, mobil etkinlik alanı, BAŞAKAY eğitim çadırı, inovasyon çadırı, geri dönüşüm çadırı ve biz parkurunun da yer aldığı birbirinden güzel ve eğlenceli etkinlikler yer alıyor.

Başakşehirli kadınlara özel saç cilt analizi hizmeti

Başakşehir genelindeki sitelerde komşuluk bağlarını güçlendirmek adına sitelerde yaz akşamları etkinlikleri yapılacak. Yaz etkinlikleri kapsamında hafta içi her gün belirlenen bir sitede bir yandan sahne gösterilerine sahne olacak. Başakşehirli kadınlara özel saç cilt analizi, sanatsal faaliyetler ve diyetisyen hizmeti verilecek.