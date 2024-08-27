Bursa Amatör Lig 2A 2. Grup’ta mücadele eden Başaran Kuştepespor, lige iddialı hazırlanıyor.
BURSA (İGFA) - Bursa Amatör futbol liglerinde heyecan sürüyor. 2024-2025 sezonuna iddialı hazırlanan takımlar, ligi şampiyon bitirerek playoff mücadelelerinde kazanıp üst lige çıkmayı hedefliyor.
Bursa Atıcılar Futbol Sahası’nda lige hazırlanan Başaran Kuştepespor’de teknik direktör Tahsin Hoca’nın direktiflerini uygulayan genç futbolcular, yeni sezonda iddialı olduklarını yaptıkları antrenmanla gösterdi.
Geçen sezon yaşadığı şansız yenilgilerle ligi 7. Sırada bitiren Başaran Kuştepespor, bu sezon şampiyonluk hedefiyle start verdi.
İddialı transferler yapan Başaran Kuştepespor’da genç oyuncuların isteği dikkatlerden kaçmadı.
Geçen sezon ligi şampiyon bitiren Bursa İpekyoluspor’u ligi ikinci tamamlayan Kükürtlüspor takip etmişti.