Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinde okuyan başarılı öğrenciler, Vali Şefik Aygöl’e, skolyoz farkındalığı oluşturulmasına yönelik projelerini sundu.

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinde görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şükran Akpınar’ın danışmanlığında 9. sınıf öğrencileri Elif Ülkü Çıtak ve Zalina Aslan, TÜBİTAK 2204-A projesi çerçevesinde öğrencilerde skolyoz farkındalığı oluşturulmasına yönelik geliştirdikleri projelerini Vali Aygöl’ü ziyaret ederek anlattılar.

Vali Aygöl, başarılı ve kendini geliştirmeyi hedefleyen öğrencilerin her zaman yanında olduğunu belirterek çalışmalarında başarılar diledi.