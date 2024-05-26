AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik planlanan düzenlemenin henüz tamamlanmadığını açıkladı. Güler, saldırgan davranışlarını sürdüren ve kuduz riski taşıyan hayvanların uyutulmasını öngören düzenlemenin 10-15 gün içinde kamuoyuna açıklanacağını ifade etti. Sokak hayvanlarıyla ilgili bu düzenleme bir süredir tartışma konusu.

Taslak metinde yer alan uyutma maddesi, hayvanseverler ve muhalefet tarafından eleştiriliyor.

Kanal 7'de konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmanın son halinin henüz belirlenmediğini vurgularken eleştirilere de yanıt verdi.

"KUDUZ RİSKİ TAŞIYAN HAYVANLAR UYUTULACAK"

Güler, yapılması planlanan düzenlemenin amacının sokak hayvanlarını sahiplendirmek ve barınaklarda korunmalarını sağlamak olduğunu belirtti. "Son aşamada saldırgan ve kuduz riski taşıyan hayvanların uyutulması gerekiyor. Bu sürecin aşama aşama desteklenmesi lazım," dedi.

Mevcut barınakların genellikle ormanlık alanlarda kurulduğunu belirten Güler, "Bu barınakların dışında kalan ve ormanlık alanlarda yaşayan hayvanlar ciddi bir kuduz riski oluşturuyor. Bu durum, hayvanların yaşam alanlarını tehdit ediyor. Bu nedenle hayvan satışının sıkı bir şekilde denetlenmesi ve önlem alınamayan hayvanların uyutulması için çalışmalar yürütülüyor," şeklinde konuştu.

"DÜZENLEMEYİ 10-15 GÜN İÇİNDE PAYLAŞACAĞIZ"

AK Parti grup başkanvekillerinin önümüzdeki günlerde muhalefet partileriyle görüşeceğini belirten Güler, bu görüşmelerin ardından düzenleme çalışmalarını tamamlayarak 10-15 gün içinde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.