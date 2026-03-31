Olay, dün saat 16.38 sıralarında Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil içerisinde bir kişinin başından vurulmuş halde bulunmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından araç içinde yaralı halde bulunan kişinin Erdal Kökyayan (41) olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kökyayan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan katil zanlısı İhsan C.'nin olayın ardından kaçtığı sürücü Erdal Kökyayan'ın kontrolünden çıkan aracın da geriye doğru kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Katil zanlısı ve diğer şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda cinayetin ardından otomobilden inerek kaçan şüpheliye daire görüntülere ulaştı. Görüntülerde şüphelinin indiği aracın geri geri kayarak kaza yaptığı görüldü. Görüntülerdeki kişinin cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 'uyuşturucu kullanmak' ve 'bulundurmak' dahil 7 suç kaydı bulunan şüpheli İhsan C., olduğu öğrenildi. İhsan C., Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İhsan C.'nin beyanlarının ardından olay esnasında araçta bulunduğu öğrenilen ve aynı zamanda akrabası olan Hasan C. de yakalanarak gözaltına alındı.

Eşiyle ilişkisini öne sürüp cinayeti işledi

İhsan C.'nin polise verdiği ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hatice C.'nin kendisini olaydan 3 ay önce mahalleye taşınan Erdal Kökyakan'la aldattığını iddia etti. Bu nedenle Erdal Kökyayan ile boşanma aşamasındaki eşinin ilişkisi olduğunu düşünerek, 'Onunla buluşup bir konuda görüşmek istediğimi söyledim. Otomobille gelip beni aldı. Sonrasında yolda akrabam Hasan C.'yi de yanıma çağırdım. Arabayı eşimin iş yerine doğru sürmesini istedim. Sonrasında bir anda silahı ona doğrultup ateş ettim' diyerek cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Polis ekipleri çalışmalarının devamında, Erdal Kökyayan ile Hatice C., arasına bir bağlantı bulamadı. İkilinin birbirini tanımadıkları ve aralarında herhangi bir birliktelik olmadığı tespit edildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İhsan C. ile birlikte olay sırasında aynı arabada bulunan akrabası Hasan C., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.