İnegöl’de mobilya sektörünün gelişimi adına önemli temaslar sürerken, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı ve beraberindeki heyet, İnegöl Mobilyacılar Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette, Oda Başkanı Yasin Altuntepe ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelinerek sektörün mevcut durumu ve geleceğine dair istişarelerde bulunuldu.

“Her Türlü Desteğe Hazırız”

Gerçekleşen ziyarette Federasyon Başkanı Taklacı, yeni yönetime başarı dileklerini ileterek, önümüzdeki süreçte İnegöllü mobilyacı esnafına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Görüşmede sektörün sorunları, çözüm önerileri ve ortak projeler ele alındı.

Mustafa Kemalpaşa’da İkinci Ziyaret

İnegöl’deki programın ardından heyet, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe ile birlikte Bursa’nın Mustafa Kemalpaşa ilçesine geçerek, Mustafa Kemalpaşa Mobilyacılar Odası Başkanı’nı da ziyaret etti. Bölgesel iş birliğini güçlendirmeye yönelik yapılan ziyaretlerin samimi bir ortamda gerçekleştiği öğrenildi.

Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe, görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Konfederasyon başkanımızla oldukça verimli istişarelerde bulunduk. İnegöllü mobilyacı esnafımızın sorunlarını her platformda dile getirmeye ve çözüm yolları üretmeye devam ediyoruz. Nazik ziyaretlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum.”

İnegöl Mobilya Sektörü İçin Önemli Adım

Gerçekleşen bu ziyaretlerin, İnegöl mobilya sektörünün daha güçlü bir yapıya kavuşması ve esnafın sorunlarının çözümü noktasında önemli katkılar sağlaması bekleniyor.