Arnavutköy’de hayvancılık yapan 60 yaşındaki adamın Kurban Bayramı için beslediği iki küçükbaş hayvan, başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucunda telef oldu.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi’nde Kurban Bayramı için beslenen 2 küçükbaş hayvan başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucunda telef oldu. Hayvanların sahibi olan Recep Kapçak (60) başıboş sokak köpeklerinden yakındı.

“Bu sokak köpeklerine bir çare bulunması gerekiyor”

Mehmet Kapçak, “Ben sabah namaza gittim geri geldiğimde baktım kapıda koyunun biri mundar olmuş. Ben hemen koştum geldim yanına gittim. Evden bıçak aldım geldim. Hayvanı kesecektim ama iş işten geçti. Bu sokak köpeklerine bir çare bulunması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Burada sokak köpekleri çok okula giden çocuklara ve insanlara da saldırıyorlar”

Recep Kapçak ise, “Biz 1995’ten beri burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Burada sokak köpekleri okula giden çocuklara ve insanlara da saldırıyorlar. Koyunların olmasaydı belki ineklere saldırır onları yerdi. Ben hayvanları geçen sene kurbanda aldım bu sene kurbana kadar bakmayı planlıyordum.” İfadelerini kullandı.