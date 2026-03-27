Edinilen bilgilere göre, yağışlı havalarda köydeki otobüs durağında oluşan çamur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyordu.

Hacıkara Mahalle Muhtarı Sadri İlçin, “Her şeyi devletten beklemek olmaz” diyerek soruna kayıtsız kalmadı. Muhtar İlçin, gün içerisinde kendi imkanlarını kullanarak otobüs durağındaki çamur sorununa müdahale etti.

Yapılan çalışma sayesinde durak çevresinde yaşanan sıkıntı kısa sürede giderilirken, mahalle sakinleri de bu duyarlı davranıştan memnun kaldı. Vatandaşlar, Muhtar Sadri İlçin’e teşekkür ederek, sergilediği örnek tutumun takdire şayan olduğunu ifade etti.

