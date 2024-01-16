Başiskele Çocuk Üniversitesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitim desteği görmek isteyen öğrenciler için ön kayıt başvurularını almaya başladı.

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen ve özel yetenekli öğrencilere ücretsiz olarak eğitim, rehberlik ve akademik danışmanlık hizmeti veren Başiskele Çocuk Üniversitesi’nden bu yıl ilk kez yararlanmaya başlayacak öğrenciler için ön kayıtlar online alınmaya başlandı. 8-12 yaş aralığındaki WISC-4 Zeka Tanılama Testi sonucunda "özel yetenekli birey" tanısı konulmuş öğrencilerin ön kayıtları yapılabilecek.