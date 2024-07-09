Başiskele Sahili’nde trafik akışını rahatlatmak amacıyla Körfez Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi’nde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi’nde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, Cevher Dudayev Caddesi’ndeki çalışmalar hakkında teknik ekibinden bilgiler aldı. Özlü, "Başiskele Sahili’mizde trafik konforunu artırıyoruz. Cevher Dudayev Caddemizde gerçekleştirdiğimiz üstyapı çalışmalarıyla bölgedeki yol kalitesini, akıcılığını ve güvenliğini iyileştiriyoruz. Kentimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.