Başiskele Belediyesi, vatandaşların istek ve önerilerini almak amacıyla başlattığı "Gönül Bağı Projesi" kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçede aidiyet duygusunu artırmak ve hizmetleri vatandaşların beklentilerine göre şekillendirmek amacıyla yürütülen projede yeni bir aşamaya geçildi. Gönül Bağı ekipleri, proje kapsamındaki ilk tur ziyaretlerinde evlerinde ulaşılamayan vatandaşları yeniden ziyaret etmeye başladı.

Yeniköy Merkez Mahallesi’nden başlayan çalışmalarda, hane sakinlerine Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün selamı iletiliyor. Ziyaretlerde belediyenin hizmet ve eserleriyle ilgili memnuniyet anketi yapan ekipler, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini not alarak ilgili birimlere raporluyor.