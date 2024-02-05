Başiskele’de çocuklar yarıyıl tatilinde hem eğlendi hem de çeşitli atölyelerde birçok yeni bilgiler öğrendi.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde her yıl olduğu gibi bu yarıyıl tatilinde de çocuklar için ücretsiz atölyeler ve etkinlikler düzenlendi. Tatilin son günlerinde de öğrenciler Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda unutamayacakları güzel bir gün geçirdi. Sahne şovları, yarışmalar, transformers gösterileri, sosis balon etkinliği, dönen salıncak ve yüz boyama etkinliklerinin yapıldığı organizasyonda çocuklar, velileriyle birlikte keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi.

Sahne şovlarında maskotlarla birlikte eğlenen, yarışmalara katılan öğrenciler ve veliler yapılan organizasyondan dolayı Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye ve ekibine teşekkür etti.