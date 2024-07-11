Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi Er Sokak’ta kilitli parke yol çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başiskele’de yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmalarıyla ulaşım konforunu artırıyor. Bu kapsamda son olarak ekipler, Yeşilyurt Mahallesi Er Sokak’ta kilitli parke yol çalışması gerçekleştirdi. Yoğun tempoda yaz kış demeden çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Er Sokak’ta kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını tamamladı.