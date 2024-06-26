Başiskele Belediyesi, yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmek isteyen çocuklara bu yaz da ücretsiz yaz spor okulları imkanı sunmaya başladı.

Başiskele’de ikamet eden 5-16 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulları, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının sona ermesinin ardından 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren kapılarını açtı. Proje kapsamında uzman eğitmenler rehberliğinde 8 farklı spor branşında eğitimler başladı. Yüzmede ilk kulaçlarını, cimnastikte ilk taklalarını, basketbolda ilk turnikelerini, karatede ilk katalarını, satrançta ilk hamlelerini, güreşte ilk el enselerini, masa tenisinde ve voleybolda ilk servislerini yapan çocuklar istedikleri ve sevdikleri sporu yaz boyunca sürdürecek.