Gürsu Belediyesi, 'Yuvamda Sağlık ve Umut var' projesi çerçevesinde 105 bini nüfusu aşan ilçede bir çalışma başlattı. Yaşlı nüfusu ile ilgili bir veri tabanı oluşturuldu. Gürsu Belediyesi ARGE Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde ilerleyen çalışmalarda 7 bin vatandaşın 65 yaş üstü olduğu tespit edildi. Bu vatandaşlara farklı alanlarda hizmetler sunan Gürsu Belediyesi, proje çerçevesinde sosyal, kültürel, fiziksel ve psikolojik destek verecek. Destek ve hizmetler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ile de görüşmeler yapılacak.

Gürsu Sosyal Hizmet Merkezi Mustafa Ünalan ve Gürsu Sağlık İlçe Müdürü Hüseyin Kaplan ile proje için protokol imzalayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık 'Projeyi tüm ilçe belediyeleri arasında onaylatan tek belediye olduk. Çünkü altında iyi bir ekip çalışması yatıyor. Arge kısmında detaylıca çalıştık ve sonuçta ilçemizdeki yaşlılara ait bir veri tabanı oluşturduk. Şimdi ilgili kurumlarımızla beraber büyüklerimize daha yakın olacağız ve onların her an yanında olacağız' dedi.