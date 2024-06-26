Çayırova Belediyesi’nin yakın zamanda ilçeye kazandırdığı 15 yeni halı saha, çocukların ve gençlerin yaz tatillerinde vakit geçirdiği yerler oldu.

Kentin 13 farklı noktasında inşa edilen 15 halı sahada, Çayırovalı çocuklar ve gençler, gönüllerince spor yapma imkanı buluyor. Çayırova’da sadece çocukların değil 7’den 70’e herkesin spor yapmasına imkan sağlayan halı sahalar, vatandaşların sosyalleşmesine de katkıda bulunurken, çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerini de destekliyor.