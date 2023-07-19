Başiskele Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarıyla kentin ulaşım kalitesini artırmaya devam ederken, ilçe genelinde 50 bin ton asfalt ile kentin yollarına konfor kazandıracak.

Başiskele’de altyapı çalışmalarıyla tahrip olan, zamanla bozulan ve yeni imara açılan yollar boydan boya yeniden sıcak asfaltla kaplanıyor. Bu çerçevede, Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu yılki sezonda ilçe genelinde 50 bin ton asfalt ile kentin yolları konforlu hale getirilecek. Fen İşleri Müdürlüğü, son olarak Körfez Mahallesi’nde Hacı Maksut Caddesi ve Molla Sokağı boydan boya asfaltlıyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özlü, vatandaşların mağdur edilmeden asfalt çalışmalarının ivedilikle tamamlanması talimatını verdi.