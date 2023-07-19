Vatandaşlarla bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Canla başla çalışmaktan başka izleyecek bir yolumuz yok. Bu hizmetlerin altında sizlerin imzası var. Bizler vatandaşlarımızın hayır duasına talibiz" dedi.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşları ziyaret ederek, devam eden projeleri anlattı. Çayırova’nın hızla yükselen ve yapımı tamamlanan vizyon projelerle yeni bir kimliğe kavuşacağının altını çizen Başkan Çiftçi, "Güzel hizmetleri Çayırova’ya kazandırıyoruz ve kazandırmaya devam edeceğiz. Canla başla çalışmaktan başka izleyecek bir yolumuz yok. Bu hizmetlerin altında sizlerin imzası var. Bizler vatandaşlarımızın hayır duasına talibiz" dedi.

Başkan Çiftçi, proje turunda inşaatı büyük oranda tamamlanan ve çevre düzenlemesinin ardından hizmete açılacak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’yle ilgili de vatandaşlara bilgi aktardı. Çiftçi, "Sokaktaki canlı dostlarımız için de projeler ürettik. Çayırova’ya doğal yaşam alanı, hayvan barınağı ve hayvan hastanesi olan bir kompleks oluşturuyoruz. Hayvanlar rabbimin dilsiz kulları, onlar da can taşıyor ve bizlere emanet. İlk olarak bu bölgede hayvanlarımız için doğal yaşam alanı oluşturduk. Daha sonra da hayvan barınağını ve hayvan hastanesini de ilçemize kazandırdık. Bu çalışmalarımız tamamlandıktan sonra, kedilerimiz ve köpeklerimiz bir mağduriyet yaşamayacak. Çevre düzenlemesini de tamamladıktan sonra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni yıl sonuna doğru hizmete açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.