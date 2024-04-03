Sultangazi Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi’nde down sendromlu özel bireyler bir araya geldi. Seramik ve mutfak atölyelerinde el becerilerini geliştiren özel çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi.

İlçe sakinlerini çok fonksiyonlu kültür ve spor merkezleriyle buluşturan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Esentepe Mahallesi’ne nitelikli bir tesis inşa ettiği Sezai Karakoç Gençlik ve Kültür Merkezi’ni yakın zamanda hizmete açmıştı. İçerisinde gençlerin ders çalışabilecekleri, spor yapabilecekleri tesis, bünyesindeki Engelliler Merkezi ile de kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Eğlenerek öğrendiler

Otizmli bireyler, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Sultangazi Sezai Karakoç Engelliler Merkezi’nde bir araya geldi. Özel misafirler seramik ve mutfak atölyesinde grup çalışmaları ile keyifli vakit geçirdi. Grup çalışmaları ile sosyalleşen özel misafirler, el becerilerini geliştirirken gönüllerince eğlendiler.

Engelsiz saatler

Engelli bireyler için her şeyin düşündüğü merkezin özellikle anne-babalara bir çok fırsat tanıdığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Tesisimizde bulunan Engelliler Merkezi ile özel bireylerimize ve ailelerine bir çok imkan sunuyoruz. Engelsiz Saatler projesiyle, ailelerinin ihtiyaç duydukları süre boyunca engelli bireyleri, merkezde ağırlayarak, özel olarak ilgileniyoruz. Böylece aileler de bu süre zarfında kendilerine zaman ayırarak varsa işlerini halletme fırsatı buluyor” diye konuştu.