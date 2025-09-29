Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Takımımız güzel mücadele etti. Penaltı pozisyonları var. Pozisyonları izlediğimiz zaman penaltı gözüküyor. Geçen haftada aynısını söylemiştim. Hakemlerin maalesef bu ligde kalitesi gerçekten düşük. Adaletli mi yapıyorlar, art niyetli mi yapıyorlar? Direk oyuna etki yapabilecek pozisyonlarda. Futbolun içinde de maalesef kaçan pozisyonlar oluyor. Taner çok şansız, belki milyonda bir olacak bir golü kaçırdı. Canı sağ olsun. Öyle diyoruz. Puan gitti ama futbolun içinde var. Bu maçı bitirip önümüzdeki Ankaraspor maçına bakacağız.”

Kaynak: BÜLTEN