Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu(BALDEF) ve Balıkesirli Bürokratlar ve İş Adamları Derneği(BABİAD) ortaklaşa düzenlediği İstanbul Balıkesirliler Anadolu Yakası iftar programına katıldı. İstanbul'da düzenlenen iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Balıkesirliler Derneği Onursal Başkanı Mehmet Çalışkan, Balıkesirli Bürokratlar ve İş Adamları Derneği (BABİAD) Başkanı Deniz Dinçer, ASİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya, davetliler ve basın mensupları katıldı. Ramazan ayı boyunca her gün bir ilçede iftar yapan Akın, gurbette yaşayan hemşehrileriyle de kucaklaşmaya devam ediyor. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, farklı illerde yaşayan Balıkesirliler ile bağları hiçbir zaman koparmadıklarını ve asla da koparmayacaklarını ifade etti. Balıkesir sınırlarını aşarak gönlü Balıkesir için atan hemşehrileriyle aynı sofrada ekmeği bölüşmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Akın, Balıkesir'in sadece coğrafi bir bölge değil aynı zamanda büyük bir aile olduğunu söyledi.

'Hemşerilerimden güç alıyorum'

Gurbette yaşayan hemşehrilerinden güç aldığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir'de yaşayanlar kadar bir o kadar da başka şehirlerde yaşayan ve gönlü Balıkesir için atan hemşehrilerimiz var. Bizim bir anlayışımız var: Balıkesir, Kuvayımilliye'nin başşehridir. 15 Mayıs'ta İzmir işgal ediliyor. 16 Mayıs'ta yiğit Balıkesirliler Alaca Mescit'te bir araya geliyor. Ve kurtuluş mücadelesini başlatıyor. Balıkesir, Milli Mücadele'nin başladığı kenttir. Ben de istiklal mücadelesi veren İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olarak Balıkesir'imizde hiçbir siyasi parti ayırmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak Kuvayımilliye ruhuyla çalışıyorum. Yine anlayışımızda sağ elin verdiğini sol elin görmemesi var. Balıkesir'de 400 binin üzerinde hemşehrimize iftar veriyoruz. 20 ilçede iftarımız var. 30 gün boyunca devam edecek' diye konuştu.

Balıkesirliler iftarda buluşacak

Balıkesir'in tarihi, doğası, kültürü ve gastronomisiyle eşsiz bir şehir olduğunu dile getiren Akın, 'Balıkesir'imizi anlatın. Balıkesir'imizi unutmayın. Çocuklarınızı Balıkesir'e gönderin. Balıkesir, İstanbul'dan İzmir'e giderken öyle uğranacak bir yer değil. Balıkesir, gezilip görülecek bir yer. Balıkesir'e çok büyük bir göç var. Ve bizim en büyük idealimiz, gençlerimizin Balıkesir'den ayrılmamasıdır. Onun için hem gençlerimizin hayallerini kendi hedeflerimiz haline getirdik hem de büyüklerimizin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki yıl sizleri Balıkesir'e davet edeceğiz. Türkiye'de benzeri olmayan bir iftarı birlikte yapacağız. Böyle binlerle değil. On binlerle yapacağız. Şehir dışında yaşayan Balıkesirlileri Balıkesir'e davet edeceğiz' ifadelerini kullandı.