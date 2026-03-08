Postane Mahallesi Mercan Sahili'nde bulunan ve tarihi M.Ö. 5000 yılına kadar uzanan Antik Mendirek'teki çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle devam ediyor. Proje kapsamında tarihi mirasın bakım ve onarım çalışmaları sürdürülürken, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer alan Caferbey Sokak araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak. Böylece Tuzlalılar, antik kent manzarasına sahip yeni bir yürüyüş yolunu kullanma imkânına kavuşacak.

'2 bin yıllık amfora bulduk'

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, bölgede yapılan incelemelerde önemli arkeolojik keşiflere rastlandığını belirterek, 'Asıl en tarihi olan, çökmüş durumda bulunan Bizans döneminden kalma bir iskele. Burada antik, yaklaşık 2 bin yıllık amfora bulduk. Dolayısıyla burada sit derecesi çok yüksek' dedi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede yapılacak yürüyüş yolunda herhangi bir dolgu malzemesi kullanılmayacağı da belirtildi.

3. derece sit alanı olarak güncellendi

Antik Mendirek, 1998 yılında 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiş, 2005 yılında ise sit derecesi 3. derece olarak güncellenmişti. Günümüzde Antik Mendirek ve çevresinin bir bölümü 1. derece, bir bölümü ise 3. derece arkeolojik ve doğal sit alanı statüsünde bulunuyor.

Tuzla Belediyesi, bölgede yaşayan vatandaşlardan gelen şikâyetleri de dikkate alarak kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki sokağın bir kısmının yayalaştırılması yönünde karar aldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Mercan Sahili hem tarihi dokunun korunacağı hem de vatandaşların yürüyüş yapabileceği yeni bir yaşam alanına kavuşacak.