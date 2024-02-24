Cumhur İttifakı’nın Çekmeköy adayı ve mevcut belediye başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Spor Kompleksi’nde düzenlenen törende Çekmeköy’ün geçmiş 15 yılını ve 2024-2029 yılları arasında şehrin ihtiyaçlarına göre hazırlanan yeni dönem projelerini vatandaşlarla paylaştı. Sağlık, eğitim, gençlik ve spor, ulaşım, sosyal belediyecilik, çevre ve şehircilik alanında bir birinden değerli 47 projenin tanıtıldığı toplantıya, Çekmeköylüler büyük bir ilgi gösterdi.

İstanbul’un en genç ilçelerinden olan Anadolu yakasının en yeşil ilçesi Çekmeköy kentsel dönüşümde yüzde 80’lik bir dönüşümü gerçekleştirirken Çekmeköy Belediyesi şimdi de 2000 yılı öncesi yapılan siteleri yenileme kararı aldı. İstanbul’u bekleyen bir deprem gerçeğini uzmanlar her platformlarda açıklarken bu sürenin ne zaman olduğu ile alakalı net bir durum söz konusu değil. Kahramanmaraş merkezli 06 Şubat depremleri sonrasında yeniden İstanbul’daki beklenen deprem kabusu hem hükümeti hem de yerel yönetimleri kentsel dönüşümün bir an önce olması için çalışmalarını hızlandırdı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise kendi ilçesinde kentsel dönüşümün yüzde 80 oranında bitirildiğini belirtirken 2000 yılı öncesi yapılan yapıların, 20 bin vatandaşın yaşadığı siteleri 20 dönümlük rezerv alanına taşıyarak dönüşümü tamamlayacaklarının müjdesini verdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yaptığı konuşmada, “Çekmeköy’de dönüşümü yüzde 80 tamamladık. Fakat 2000 yılı öncesi yapılan sitelerimiz var. Burda da 20 bine yakın insanımız var. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum zamanında Çekmeköy’de 20 bin dönümlük bir alan rezerv oluşturuldu. İnşallah vatandaşlarımızla gönüllük esası ile el ele vererek dönüşümü tamamlayacağız. Bilim insanlarının öngörüsü olan deprem öncesinde biz önlemimizi alıp kentsel dönüşümü tamamlayacağız” diye konuştu.

“Çekmeköy Metro çalışmasını üzerine toprak döktüler”

İstanbul’un en önemli sorunu ulaşım olduğunu belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “En önemli sorunun İstanbul için ulaşımdır. Bu sorunu mevcut yönetim İstanbul Büyükşehir Belediyesi çözemediğini gördük. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu talimatı ile mevcut başlamış Çekmeköy Taşdelen Metrosu’nun üzerine toprak dökerek kapattılar. Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Çekmeköy’e geldiğinde ise “İlk başlayacak metro çalışması Çekmeköy olacak dedi.” Bu bizim için sevindirici bir haber. Çekmeköy Belediyesi olarak yaptığımız Taşdelen kavşak çalışmaları ve metronun faliyete girmesi ile ulaşım sorunu artık tarih olacak” diye konuştu.

“Çekmeköy Gençleri için Spor Lisesi kurulacak”

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz gençler için Türkiye’de ilk olan Spor Lisesi müjdesini verdi. “Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Çekmeköy Belediyesi işbirliğinde spor lisesini hayata geçireceğiz. Bu çok önemli projeyi el birliği ile gençlerimiz için yapacağız. Çekmeköylü gençler için Çekmeköy kafeleri hizmete açacağız. Gençlerimiz mart ayının ilk haftasında 5 TL’ye çay içip 15 TL’ye kahve içecekler. Bu kafe sayıları hızla artacak. Üniversite öğrencilerimize yardımlarımız nakdi desteklerimiz sürecek. Bu yıl üniversiteye giren her gencimize 10 bin TL verdik. Akbil ve kırtasiye yardımlarımız hala devam ediyor” diye konuştu.