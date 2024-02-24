Milli Savunma Bakanlığı X hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladıklarını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı X hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollarla kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ örgütü mensubu, 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."