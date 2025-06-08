Büyükçekmece’de bir vatandaş, yol verme kavgasına girdiği sürücüye bıçakla saldırdı. Sürücünün yanındaki kadını da darp eden saldırganın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakırken, sürücünün yanında bulunan kadın tarafları ayırmaya çalıştı. Kadını da darp eden sürücü, otomobiline giderek bıçak aldı. Yanında bulunan bir kişi ile birlikte şahıs, sürücüye bıçakla saldırdı. Bıçaklı saldırganın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kavgayı ayırmaya çalışan kadını darp ettiği ardından otomobilinden bıçak alarak diğer sürücüye saldırdığı görülüyor.