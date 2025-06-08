Türkiye'nin tamamen yapay zeka ile üretilen sinema filmi "Bilge 3071"in ikinci fragmanı, bayram öncesi izleyiciyle buluştu. Filminin yönetmeni Yasin Korkmaz, "Ötüken" isimli yapay zekayla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bilge 3071, oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahneleri tamamen yapay zeka programları kullanılarak oluşturulan bir yapım olarak sinema tarihinde bir ilki temsil ediyor. 2023 yılında başlatılan Ar-Ge çalışmalarıyla temelleri atılan proje, Türkiye'nin yapay zeka çağındaki vizyonunu ve sinema endüstrisindeki yenilikçi yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Film, kötü niyetli yapay zeka ile insanlığı kurtarmak için harekete geçen iyi yapay zeka "Bilge" arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Bu epik anlatı, Türk tarihinin simge isimleri Tomris Hatun, Metehan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka ile canlandırılmasıyla zenginleştiriliyor.

Bilge 3071, Türkiye'nin millî teknoloji hamlesi kapsamında, balistik füzeler, İHA, SİHA, uydular ve çelik kubbe gibi savunma teknolojilerini de filmde işleyerek, ülkenin teknolojik ilerlemesini sinema perdesine taşıyor.

Filmin galası 1071’in yıl dönümü olan 26 Ağustos 2025’te Ahlat’ta planlanıyor. Vizyon tarihi ise 29 Ağustos 2025 Cuma günü olarak planlanıyor. Filmin süresi 90 dakika olacak.

Bilge Film projenin bir start-up girişimi olarak başladığını ve yapay zeka teknolojilerinin sinema sektöründe yeni bir istihdam alanı oluşturduğunu belirtiyor.

Bu projenin evrenin ilk filmi olduğunu belirten yapım şirketi, 5 yılda 10 filmin senaryo hazırlıklarının devam ettiğini ve ilk projenin evrene sadece bir giriş olduğunu belirtti. Evrenin, Bilge ve Kürşat çizgi film serisi, oyun ve dizi projeleriyse hazırlık aşamasında.

İkinci fragmanda Tomris Hatun, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk’ün diyalogları ilk kez yayınlanırken, filmin başrolü Komutan Kırkçeri’nin bir operasyon sonrasında Bilge yapay zekasıyla dikkat çekici diyalogları izleyiciyle buluştu.

Filmin yönetmeni Yasin Korkmaz, "Ötüken" isimli yapay zeka sunucusunun sorularını yanıtladı. Senaryosunu yapay zeka uygulamasının yazdığı film yönetmeni Korkmaz, film yolculuğundan söz ederek "55 yıllık bir serüven bu. Babam, 1975'te yazlık sinema işletirmiş. Mersinliyiz ve bölgede ilk medya yapım şirketini biz kurduk. İlk sinema derneğini açtık, kısa film festivalleri yaptık. Bu kuşaktaki temsilcisi de benim. Şirketimizin 2 uzun metraj sinema filmi var. Üçüncü filmimizi yapay zeka çağında yapmaya karar verdik" dedi.

Önceki filmleriyle 3071 arasındaki farkları anlatan Korkmaz, "Önceki filmlerimiz de globalde ve ülkemizde çok haber oldu, gündem oluşturdu. Ama bu iş özel. 20 yıllık bir hayalim vardı. Kahramanlarımız bir masa etrafında otursa, neler konuşurlardı? Farklı dönemler olduğu için, normal bir film olarak çekilmesi, yönetilemez bütçelere konu oluyordu. Teknoloji de buna izin vermiyordu. Ama yapay zeka çağı geldi. Şimdi eski Hollywood gibi mekanlara, platolara ihtiyaç yok. Yapay zeka çağındayız. 2023 yılında yapay zeka teknolojilerinin Ar-Ge çalışmalarını başlattık. Mekanlarımızı, kahramanlarımızı modelledik ve projeyi başlattık. Yapay zeka teknolojileri, hayata geçirilmesi imkansız fikirleri, harekete geçirmeyi mümkün kıldı. Tamamı yapay zekayla üretilen bir film yapmak, her gün yeni sorunlarla karşılaşmanız ve bunları çözmeniz demek. Bu nedenle bu özel bir girişim ve start-up projesi diyebiliriz" diye konuştu.

"Ülkemizi dünya sahnesinde temsil etmek istiyoruz"

Ötüken'in "Dünyada ve ülkemizde yapay zeka ve sinema ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz" sorusu üzerine ise Korkmaz, "Dünya çok hızlı adapte olmaya başladı. Özellikle dev şirketlerin, yatırımlarının yüzde 80'lik kısmının yapay zeka teknolojilerine ayrılmasıyla birlikte kartlar yeniden dağılıyor. Henüz dünyada tamamı yapay zekayla yapılmış bir film yok. İlk olmak, örnek ve öncü olmak, ülkemizi dünya sahnesinde temsil etmek istiyoruz. Ar-Ge’nin önemi bugün şirketimizi çok daha güçlü kılıyor. Herkes sadece 1 dakikalık videolar yapabilirken biz çizgi filmler, filmler yapıyoruz. Artık yapımcılar görsel efektlere devasa bütçeler ödemeyecek. Melez yapılar oluşmaya başladı. Patlama sahneleri, nesli tükenmiş hayvanların filmlerde yer alması, artık yapay zeka görüntü işleme teknolojileriyle üretilecek. Biz bu nedenle tamamı yapay zekayla bir film yapmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Önce Türkiye Yüzyılı'nı, sonra geleceği hayal ettik"

İkinci fragmanın Kurban Bayramı'ndan bir gün önce yayınlandığını söyleyen Korkmaz, "Projemizde farklı dönemler var. Bizim tarihimiz yabancı kaynaklarda yazdığı gibi bin 600 yıllık değil. Tarihte ne kadar geriye gidin bir Türk’e mutlaka rastlarsınız. İpek yolunda, 10 bin yıla yakın tarihi olan alfabemize ait yazıtlar bulunmaya devam ediyor. Biz de özümüzü, kültürümüzü bu hikayede anlattık. Bir evren oluşturduk. Adı Turan Evreni. Star Wars, Marvel Dc gibi bir evren. Bizim evrenimiz, bizim kahramanlarımız ve bizim hikayemiz olsun istedik. Bu evrenin 3071 ve 2071 yılına ait kesitlerini izlediğimiz bir film yapıyoruz. Yapay zeka çağında insanlık son bir savaşın eşiğinde olsa hangi kahramanlara ihtiyacımız olurdu dedik ve yapay zeka bize kahramanlarımızın isimlerini verdi. Ülkemizin milli teknoloji hamlesi dünyada nasıl gerçek bir güçse, filmimizde de o kadar önemli bir güç. Teknoloji hamlemizi filmimizde ana öğe olarak işledik. Önce Türkiye Yüzyılı'nı sonra geleceği hayal ettik. İHA ve SİHA'larımız, balistik füzelerimiz, küme uydularımız, çelik kubbemiz filmimizde ülkemizin teknoloji hamlesini, hakkıyla temsil edecek kalitede yer alıyor. Kuantum reaktörleri, Toryum bataryalar gibi fütüristik teknolojiler de filmde yer alacak. Bu evrenin aynı öze sahip çizgi film, dizi, oyun ve televizyon kanalı projelerini de hayata geçiriyoruz. Evrende olan tüm kahramanlarımızın çizgi filmi de var. Çocuklarımız her bölüm hem değerler eğitimi alıyor hem de kahramanlarımızla tanışıyor" ifadelerini kullandı.