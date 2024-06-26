Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, genel sekreter yardımcılığı kadrosuna yine deneyimli ve tecrübeli bir bürokrat kazandırdı. Uzun yıllar kamu hizmetinde bulunarak kaymakamlık, vali yardımcılığı ve hukuk müşavirliği görevlerinde bulunan Aslı Aynaoğlu artık memleketi Balıkesir için çalışacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadrosuna deneyimli bir bürokrat daha kazandırdı. 20 Ekim 1977 Balıkesir doğumlu olan Aslı Aynaoğlu, 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını da yine Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlayan Aslı Aynaoğlu, 2003 yılında kaymakamlık görevine başladı. 2014 yılında da Kırklareli Vali Yardımcılığına atanan Aslı Aynaoğlu, daha sonra hukuk müşavirliği görevinde de bulundu.

Memleketi Balıkesir’e hizmet etmek için Başkan Ahmet Akın’ın teklifini kabul eden tecrübeli bürokrat Aslı Aynaoğlu, bu tarihten itibaren de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çatısında çalışmalarını hemşehrileri için gerçekleştirecek.