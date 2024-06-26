Sındırgı’nın çocukları, sporla dolu bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Yoğun geçen bir okul döneminin ardından; çocukların ve gençlerin tatillerini en verimli şekilde geçirmelerine yardımcı olmak, spora özendirmek ve farklı branşlarda kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla yaz kursları gerçekleştiriliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilecek yaz kurslarında yaz tatili dolu dolu geçecek.

Yüzme, Voleybol, basketbol, jimnastik, güreş, futbol, masa tenisi, geleneksel Türk okçuluğu, binicilik, akıl ve zekâ oyunları, resim, robotik kodlama, işaret dili, eğlenceli bilimsel oyunlar, İngilizce, drama, diksiyon, hızlı okuma kurslarından istenilen branşlar tercih edilebilecek.

Kayıtlar Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi ve Sındırgı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne yapılacak.

Sındırgı Yaz Okulları başvuruları 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Her yıl düzenli olarak yapılan yaz kurslarında 4-16 yaş aralığında yüzlerce çocuk farklı dallarda eğitim alacak.