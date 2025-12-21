Öğrenci dostu şehirler sıralamasında ilk 10’da yer alan Balıkesir’i adım adım zirveye taşıma hedefiyle birçok önemli projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Gençlerle büyüyen şehir" hedefi doğrultusunda Balıkesir Üniversitesi öğrenci topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldi. Balıkesir Kent Konseyi’nin de katkılarıyla Çamlık’ta bulunan Teknoloji Eğitim Merkezi’nde (TECH10) gerçekleşen buluşmada Balıkesir Üniversitesi öğrenci topluluk başkanları, istek ve önerilerini Başkan Akın’a birebir iletti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği emanet ettiği gençlerle gerçekleşen buluşmada Ahmet Akın, ulaşımdan sosyal etkinliklere, barınmadan sportif aktivitelere kadar her alanda gençlerin taleplerini tek tek gerçekleştireceklerinin sözünü verdi. Programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın yanı sıra Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Gençlerin her talebi ilgili dairelerce tek tek not alınırken bu konularda yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

"Kitap fuarımıza gençler yoğun ilgi gösterdi"

Sosyal etkinlik sayısını her geçen gün artırdıklarını ve Balıkesir’de ilk defa düzenledikleri kitap fuarını neredeyse 155 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Gençlerle ilgili yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Kentimizde yaşayan her bir kardeşimizin en iyi şartlara kavuşması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Kentimizde ilk defa kitap fuarını biz hayata geçirdik. İlgi bizi bile şaşırttı. Kitap fuarımızı neredeyse 155 bin kişi ziyaret etti. Genç kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi" derken tiyatro, konser ve sergi gibi sosyal aktivitelerin sayısını ve çeşitliliğini de artırdıklarını dile getirdi.

Başkan Akın’ın sosyal belediyecilik anlayışını çok iyi yansıttığını söyleyen gençler de Büyükşehir Belediyesinden istedikleri her talebe anında cevap aldıklarını ifade ettiler. Başkan Akın’ın gençlerle olan diyaloğunu çok beğendiklerini ve kendilerine yakın bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan üniversiteliler, tüm istek ve önerilerini dile getirdiler. Gençlerle bir araya gelmenin çok kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Akın, "Gençlerimizle bir araya gelmek, onların fikirlerini doğrudan dinlemek bizim için çok kıymetli. Balıkesir Üniversitesi öğrenci topluluklarının başkanlarıyla bir araya gelerek kent yaşamına dair görüşlerini, hayallerini ve önerileri paylaştık. Balıkesir’imizde gençlerimiz artık daha fazla söz sahibi ve gençlerimizin enerjisiyle, fikirleriyle ve katkılarıyla daha güçlüyüz" şeklinde konuştu.

Hiçbir zaman halka tepeden bakan bir siyaset anlayışına sahip olmadığını ve bunu asla doğru bulmadığını söyleyen Başkan Akın, "Biz milletin hizmetkarıyız. Benim hemşehrilerimden bir farkım yok. İnsan büyüdükçe küçülmeyi bilmeli. Çünkü bunu yaparsak milletimiz çok daha iyi noktalara gelecek. Siz gençlerimiz ileride belediye başkanı, milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı olacaksınız. Onun için sizler inşallah ileride ülkemizi çok daha yukarılara çıkaracaksınız. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Özden: "Öğrenci çalıştayı yapmayı hedefliyoruz"

Gençlerle buluşmaların sayısını artıracaklarını söyleyen Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, "Bu toplantılarımız üniversite topluluk başkanlarımızla oldu. Bundan sonraki süreçte topluluk üyelerimizle bir araya geleceğiz. Üniversitemizle görüştük. Yerel yönetimlerle gençlerin buluşması, bir araya gelmesi için kendileriyle de konuştuk. Buna sıcak baktılar. Daha sonra da bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz" dedi.